Linha Verde faz balanço de denúncias sobre crimes ambientais na semana do Meio Ambiente

Matéria publicada em 3 de junho de 2022, 10:42 horas

Rio de Janeiro – Por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, o Linha Verde (0300 253 1177), programa do Disque Denúncia do RJ específico para denunciar crimes ambientais realizou um pequeno levantamento de dados a respeito dos diversos ilícitos cometidos no Estado do Rio de Janeiro denunciados ao programa.

Do dia 1º de janeiro até 31 de maio, o Linha Verde já cadastrou 8.189 informações sobre os crimes ambientais, 1.558 a mais do que o mesmo período do ano passado. Mais da metade de todas as informações recebidas em 2022 diz respeito ao crime de maus tratos contra animais (5075), mas ainda se destacam os crimes de poluição do ar (694), extração irregular de árvores (621), construção irregular (551) e desmatamento (514).

Como nessa época do ano há uma maior incidência de balões, até por conta das festas juninas, vale sempre solicitar a população que no caso saibam de pessoas confeccionando, armazenando balões ou locais onde há soltura desses balões, denuncie essa atividade, já denunciada 18 vezes desde o início do ano. Também foram denunciados os crimes de captação clandestina de água, loteamento irregular, extração mineral, lixo acumulado, queimadas, poluição das águas, aterramento de rios, lagoas e mangues, desvio de curso das águas, caça ilegal de animais, despejo clandestino de esgoto, contaminação do solo, pesca irregular, desperdício de água, comércio ilegal de água e carvoarias clandestinas. Já com relação às linhas chilenas, o Linha Verde já contabilizou até agora 97 denúncias.

Outros dados bastante interessantes são: a quantidade de denúncias envolvendo meio ambiente, mês a mês, onde janeiro foi o campeão, com 1.886 registros, além das denúncias recebidas apenas pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. De todas as 8.189 informações do Linha Verde neste ano, pelo menos 1.677 chegaram por essa ferramenta, sendo que neste último mês de maio, foram contabilizadas 368 denúncias vindas pelo app.

Analisando os dados mais a fundo, os municípios que mais denúncias fizeram ao Linha Verde foram: 1) Rio de Janeiro (4139); 2) Nova Iguaçu (502); 3) São Gonçalo (499); 4) Duque de Caxias (361); 5) Niterói (353); 6) Belford Roxo (187); 7) São João de Meriti (186); 8) Petrópolis (169); 9) Maricá (151); 10) Angra dos Reis (137).

Se levarmos em consideração que a maior parte das denúncias vem da capital, os bairros de Campo Grande, Centro, Jacarepaguá, Santa Cruz, Guaratiba, Realengo, Bangu, Taquara e Recreio.

Com as informações que o Linha Verde recebe, o Comando de Polícia Ambiental, principal parceiro na averiguação dessas denúncias, tem conseguido bastante êxito. Prova disso é que, neste ano de 2022, com auxílio das informações, já identificaram cerca de 345 mil metros quadrados de área degradada no Estado do RJ, além do resgate de 195 pássaros da fauna silvestre brasileira, que eram mantidos em cativeiro. Isso sem contar carvoaria clandestina que foi desmantelada e outros ilícitos.

Nessa semana do Meio Ambiente, o Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital), além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.