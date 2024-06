Liquida VR 2024: Aciap-VR promove evento para avaliar resultados

A Liquida VR 2024 foi a maior de todas as dez edições e bateu todos os recordes. Durante os quatro dias de evento, mais de 150 mil pessoas passaram pela Ilha São João, que teve ocupação de 100% dos espaços, com a participação de 134 expositores. Outra estatística que chamou a atenção da edição de 2024 foi a de engajamento. De acordo com a Aciap-VR, foram registradas 53,5 mil impressões nas redes sociais e mais de 195 mil pessoas atingidas pela divulgação em outdoors e telões.

Ainda na área social, a Aciap-VR entregou um cheque no valor de R$ 75.595,50, cujo valor será dividido entre três entidades assistência de Volta Redonda: APADA (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição), Casa da Criança e Apadefi (Associação de Pais e Amigos Deficientes Físicos de Volta Redonda). O recurso é proveniente da arrecadação da barraca da Pizza Frita no Liquida VR. “São instituições que realizam um grande trabalho em Volta Redonda e merecem sempre a nossa atenção e o nosso carinho”, frisou Maycon.

Presidente da Aciap-VR, Maycon Abrantes afirmou que o evento tem como objetivo estreitar a relação da instituição com os expositores e prestadores de serviço. “Esse é o momento que a gente junta toda a cadeia que movimentou o Liquida VR para entender os pontos fracos e positivos, o que pode melhorar, enfim buscar essa parceria e aproveitar o momento para fazer o lançamento da Liquida VR do ano que vem. Quem quiser já pode assinar a carta de intenção”, salientou.

Volta Redonda- Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR) promoveu na noite desta quinta-feira (20), em sua sede, no Aterrado, um coquetel pós-evento para comemorar o sucesso e avaliar os resultados do Liquida VR 2024, realizado de 6 a 9 de julho, na Ilha São João. A noite também foi de homenagens, agradecimentos e entrega de doações a entidades assistenciais.

