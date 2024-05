Liquida VR 2024 deve gerar 200 empregos temporários

Volta Redonda – A edição de 2024 do Liquida VR, já dita como a maior da história pelo presidente da Aciap (Associação Comercial e Industrial Agropastoril de Volta Redonda), Maycon Abrantes, deve gerar cerca de 200 empregos temporários. Dentre os empregos gerados, estão os serviços de organização, montagem e limpeza, além dos vendedores contratados pelos lojistas. Ainda segundo Abrantes, a edição de 2024 ocupará toda extensão da Ilha São João, com 150 estandes.

O evento é promovido pela Aciap VR com apoio da prefeitura e acontece no início do mês de junho, da quinta-feira (6) a domingo (9). Em 2024, o evento de negócios tem a expectativa de receber 150 mil pessoas, ao longo dos quatro dias, e movimentar cerca de R$ 10 milhões em volume de negócios. Algumas das novas atrações confirmadas são os shows, o ‘espaço kids’, a praça de alimentação e o maior número de expositores.

No ano passado, o público de 120 mil presentes superou a expectativa da organização do evento, que esperava cerca de 100 mil. O evento movimentou, em 2023, R$ 6 milhões. A expectativa deste ano é um valor superior a R$ 10 milhões. Nos estandes, estarão presentes diversos setores do comércio, como moda, decoração, empreendimentos imobiliários, concessionárias de carro, materiais de construção, setor de móveis, um novo setor para animais, entre outros.

Maycon Abrantes afirma que as atrações foram pensadas para atrair e engajar os presentes. Nesta edição, shows ao vivo, recreação infantil, ‘espaço pet’ e uma praça de alimentação exclusiva agitarão o evento.

Confira os dias e horários do evento:

Quinta-feira, dia 06/06 – de 16h às 22;

Sexta-feira, 07/06, e Sábado, 08/06 – de 10h às 22;

Domingo, dia 09/06 – de 10 às 22h;