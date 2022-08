Liquida VR será realizada em setembro na Ilha São João

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 16:30 horas

Volta Redonda – Considerada a maior feira de liquidação do Sul Fluminense, a Liquida VR voltará a ser realizada após dois anos de intervalo por conta da pandemia de Covid-19. Promovida pela Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR), com patrocínio do Sebrae-RJ, Sicoob Coopemata e Sindpass, a feira acontecerá entre os dias 8 e 11 de setembro no Pavilhão de Exposições da Ilha São João, em Volta Redonda.

Além dos tradicionais estandes de roupas, sapatos, acessórios, decoração e materiais de construção, com produtos com até 75% de desconto, a feira, que está em sua oitava edição, ganha uma estrutura maior e com diversas novidades, entre elas o Festival do Torresmo, praça de alimentação com food trucks de gastronomias variadas, chopes artesanais, Pet Friendly, área kids com parque de diversões e shows ao vivo com bandas covers oficiais todos os dias.

“Nesta edição, além de oportunizar ao público adquirir produtos das melhores marcas com preços baixos, teremos muitas novidades em uma megaestrutura para marcar a volta da realização da feira pós-pandemia. Será um evento com opções de compras e lazer para agradar a toda a família, inclusive os pets, que serão muito bem-vindos”, destaca Fernando Cardoso, presidente da Aciap-VR.

As últimas unidades de estandes estão à venda pelo WhatsApp da Aciap-VR: (24)9997-4147.

Horário de funcionamento:

08/09 – quinta-feira de 12 às 22 horas

09/09 – sexta-feira de 12 às 22 horas

10/09 – sábado das 10 às 22 horas

11/09 – domingo das 10 às 22 horas