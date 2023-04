‘Liquida VR’ tem 45% de espaços vendidos no dia do lançamento - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 13:45 horas

Número de estandes aumentou 30% em relação à edição mais recente do evento

Volta Redonda – Após o lançamento da nona edição do Liquida VR, 45% dos espaços do evento, que será realizado entre os dias 1 e 4 de junho, na Ilha São João, já estavam reservados e com pelo menos a primeira parcela do pagamento feita. Isso porque a quantidade de espaços no evento foi ampliada em 30% em relação ao ano passado.

— Mais de cinquenta lojistas estiveram presentes no evento de lançamento do Liquida VR. Isso já indica que será outro grande sucesso este ano — disse o presidente da Aciap-VR, Maicon Abrantes.

O Liquida VR, este ano, vai ocupar todo o espaço do pavilhão da Ilha São João, por causa do aumento na quantidade de estandes disponíveis. Este ano, o prazo para desconto para compra antecipada do estande já terminou, mas associados da Aciap-VR terão 15% de abatimento.

Entre as novidades do Liquida VR de 2023 estarão uma praça de alimentação com temática de festa junina, e ocupado exclusivamente por empresas locais, espaços PET, de móveis e decoração, de construção e de habitação.

Retorno

A edição do ano passado marcou o retorno do evento após uma pausa nos anos de 2020 e 2021, por causa da pandemia de Covid-19. Realizada entre os dias 08 e 11 setembro, no Pavilhão de Exposições da Ilha São João, a 8ª edição da Liquida VR superou as edições anteriores em quantidade de público. Cerca de 100 mil pessoas passaram pela feira nos quatro dias de evento.

A avaliação foi feita pela diretoria da Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR), entidade realizadora do evento, que também contou com o patrocínio do Sicoob Coopemata, Sebrae-RJ e Sindpass, além do apoio da Prefeitura de Volta Redonda

Considerada a maior feira de liquidação do sul do estado, a Liquida VR atendeu as expectativas da organização e atraiu um público de mais de 100 mil pessoas. Produtos de segmentos variados puderam ser adquiridos com até 75% de desconto.