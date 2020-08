Live desta quarta-feira no Facebook do DIÁRIO DO VALE abordará sobre o trabalho em home office

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 19:53 horas

Sul Fluminense – Nesta quarta-feira, dia 05, o DIÁRIO DO VALE realizará mais uma live em seu Facebook (@diariodovale), por volta das 19h.

O tema será ” Trabalhar em home office é bom para quem e até quando?” e contará com a presença do psicólogo Armando Teixeira Nunes, com o empresário Caíca Martins, do Clube de Negócios, e da Jornalista Angélica Leal.

Participe, mande perguntas e tire suas dúvidas, através do Facebook do #diariodovale.