Livro de escritor de BM recebe Prêmio Clarice Lispector, no Rio

Barra Mansa – O neurocirurgião Valério Marcelino Braga, de Barra Mansa, recebe no dia 2 de março de 2024, em uma cerimônia no Hotel Copacabana Palace, no Rio, o prêmio Clarice Lispector 2023. Seu livro ‘Perseverança: a escalada de um jornaleiro até a neurocirurgia’ venceu a categoria ‘Melhor livro biográfico’.

O livro, que já tem encantado leitores em todo o país, narra a trajetória de Valério desde sua infância até sua consagração como neurocirurgião. Criado em um ambiente modesto, o autor enfrentou inúmeras adversidades ao longo de sua jornada, mas nunca desistiu de seus sonhos.