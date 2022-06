Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 17:17 horas

Volta Redonda – A escritora voltarredondense Paula Dias Conrado estará no Espaço Estrela do Clube dos Funcionários – PET nesta quinta-feira, dia 16 de junho, às 19h, para o lançamento de seu livro de poesia “Cabra marcada para morrer”.

O livro faz parte de uma coleção da Editora Urutau, editora paulista com foco em poesia contemporânea.

A coleção é composta por obras de autoras mulheres e por temas que, de algum modo, falam sobre as vivências do corpo feminino, a fim de dar espaço e voz para as mulher no campo da literatura.

O livro será vendido no local, onde terá sessão de dedicatórias, debates e leituras de alguns poemas do livro. O evento também pretende reunir alguns artistas da região a fim de valorizar a arte local, contando com instalação artística de Juliana Dias, música de Luigi Ribeiro e Bruna Duarte, além da participação de outras duas escritoras publicadas de Volta Redonda, Lane Lopes e Eduarda Vaz.

A ideia é que, além de um evento formal de lançamento de livro, o evento seja um ambiente descontraído em que diferentes artistas possam dialogar e apresentar seus trabalhos.