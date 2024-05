Livro sobre Paraty e Ilha Grande é lançado nesta sexta-feira (31)

Paraty e Ilha Grande – Cercado de beleza naturais, Paraty e Ilha Grande vão ganhar uma edição no livro “Paraty & Ilha Grande – cultura e biodiversidade”, da Quereres Edições, com edição bilíngue.

O lançamento vai contar com três dias de autógrafos, que começa em Paraty, nesta sexta-feira (31), a partir das 19h na Livraria das Marés. No sábado (1º), é a vez de Angra dos Reis, onde o evento acontece na Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis, às 16h. E no dia 2 de junho, domingo, é a vez do Rio de Janeiro, a partir das 17h, na Blooks Livraria.

A obra começou a ser produzida durante a pandemia, depois de Paraty e Ilha Grande terem sido reconhecidas Patrimônio Mundial, em 2019. Escrito pelos arquitetos Andrey Schlee, seu filho, Andrey de Aspiazu e pela jornalista Maura Campanili, com organização de Luiz Prado.

O projeto tem o patrocínio da Enel Distribuição Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

O título do livro faz referência aos fatores que ajudaram a região a ser reconhecida como Patrimônio Mundial, por conta do exemplo de interação humana com o meio ambiente.