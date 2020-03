Lobo-guará é flagrado em praça do Jardim Amália I

Matéria publicada em 29 de março de 2020, 19:36 horas

Volta Redonda – Um lobo-guará foi flagrado em uma praça, nas proximidades do ginásios de esportes do bairro Jardim Amália I, em Volta Redonda. Uma pessoa, que estava dentro de um veículo tirou fotos e filmou o animal andando tranquilamente pelas ruas do bairro, na noite de sábado (28).

– Animal não representa absolutamente nenhum risco ao ser humano. Ameaçado de extinção, o animal é muito tímido. Filmado circulando pela cidade do aço com tranquilidade, talvez pela redução na quantidade de pessoas e veículos por conta da quarentena. Seu território é muito amplo, podendo andar de 30 a 50 km por dia. Que legal! Vamos preservar. Não tenha medo – destacou o secretário de Meio Ambiente, Maurício Ruiz.

Com a queda de movimento de pessoas e veículos nas ruas de Volta Redonda é provável que o lobo-guará seja visto mais vezes pelo município.