Locais de acúmulo de resíduos sólidos são fiscalizados em Pinheiral

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Rural(Semader) e os departamentos de Vigilância em Saúde e Fiscalização de Posturas e Ambiental, iniciaram uma ação de fiscalização locais de acumuladores de resíduos sólidos com a finalidade de reciclagem do município com o objetivo de combater e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como dengue, Zika e Chikungunya.

A operação foi desencadeada após uma denúncia sobre a inadequada armazenagem de materiais por parte dos acumuladores, que expunham os produtos e criavam ambientes propícios para a proliferação do mosquito. Além disso, houve um aumento no uso de imóveis como depósitos de materiais recicláveis, transformando uma solução socioambiental em um grave problema de saúde pública. Esse cenário resultou na proliferação de vetores, aumento do risco de incêndios, disseminação da dengue e poluição visual.

Vale destacar que é responsabilidade do proprietário do imóvel manter o local limpo para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Essas e outras medidas como, evitar acúmulo de água parada, manter caixas d’água sempre vedadas, utilizar telas de proteção em janelas e aplicar repelente regularmente, são essenciais para reduzir o risco de infecção pelo mosquito.

Em caso de denúncias, os moradores podem entrar em contato pelo número 24 99987-9432, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas.

O secretário da Semader, Fábio Nogueira, ressaltou a importância de ações como essa para preservar a qualidade de vida dos moradores e promover a conscientização sobre a correta destinação de resíduos.

– Agradeço a parceria dos Departamentos de Vigilância em Saúde e Fiscalização de Posturas e Ambiental pelo trabalho realizado na cidade. Reforço mais uma vez a toda a população que mantenha os lares e imóveis limpos e livres de criadouros para que juntos possamos erradicar a doença- falou o secretário.

O coordenador de Vigilância em Saúde, Rangel Medeiros disse que a operação foi promovida para averiguar a legalidade dos pontos de coleta e reciclagem.

– Sabemos do importante trabalho que os coletores possuem na cidade. Por isso precisamos fiscalizar e orientar os cidadãos para que mantenham os resíduos de maneira que não acumulem água parada e possam servir como lar dos mosquitos- destacou o coordenador.

O Diretor de Departamento de Fiscalização da Ordem Pública, Marcelo Ferreira, fez um alerta sobre a coleta de recicláveis armazenados em Bags em locais públicos ou residências sem licença.

– Apesar de parecer normal a coleta de recicláveis sendo armazenados em bags em vias públicas ou até mesmo no interior de suas residências para fins de comercialização sem as devidas licenças é atividade irregular dentro do município estando os infratores passíveis de autuação e apreensão das mercadorias- falou o diretor.