Localidades de Angra dos Reis ganham geradores

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2019, 10:13 horas

Instalações na Vila do Abraão e Praia do Provetá acontecem após solicitação da prefeitura

Angra dos Reis – A Enel, empresa do ramo de energia elétrica, está instalando dois geradores, em Angra dos Reis, após solicitação da prefeitura. Os equipamentos ficarão na Praia do Provetá e outro na Vila do Abraão, localidades com os maiores números de moradores em toda Ilha Grande. A implantação do aparelho do Provetá está em fase final, faltando a interligação ao sistema. Já no Abraão, a instalação deverá ser em breve.

A autorização provisória para instalação do grupo de geradores, que ficará na área do Parque Estadual da Ilha Grande, foi emitida pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente), na sexta-feira (27).

A Enel está analisando a locação de uma área na Vila do Abraão onde será instalado o grupo de geradores definitivos.

Apesar da instalação dos geradores, as melhorias vão garantir apenas com que 60% dos problemas sejam superados na Ilha Grande.

Os geradores vão funcionar como um nobreak, garantindo o fornecimento de energia quando sofrem interrupção no seu fornecimento. Com isso, eles serão ligados para garantir mais conforto para moradores e turistas.

– Com esse sistema em funcionamento, também teremos uma melhoria na qualidade ambiental pois centenas de geradores deixarão de serem ligados e o serviço estará concentrado em apenas um grupo de geradores q atendem as normais legais de controle de poluentes – destacou o presidente do Instituto Municipal do Ambiente, Mário Sérgio da Glória Reis.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Carlos Rabello, ressalta que o objetivo é que o sistema funcione 100%.

– O que a gente defende é que a justiça libere para a Enel fazer a obra completa, para que tenhamos um sistema completamente renovado, que garanta qualidade no fornecimento de energia. Mas, enquanto isso não acontece, os geradores vão trazer um alívio para os moradores e para aqueles que trabalham com turismo – concluiu o secretário.