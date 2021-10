Loja de brinquedos é arrombada na Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 18 de outubro de 2021, 14:20 horas

Em depoimento, proprietário disse à Polícia Civil que R$2.800,00 em espécie e dois celulares foram levados do estabelecimento; câmeras de segurança registraram o crime

Volta Redonda – Uma loja de brinquedos, que fica no térreo de um supermercado localizado na Rua 23B, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, foi arrombada na tarde deste domingo (17). O crime foi descoberto pelo proprietário do estabelecimento na manhã desta segunda-feira (18); que, ao chegar para trabalhar, encontrou o local aberto. O caso foi registrado na 93ª DP.

De acordo com o dono da loja, foram levados R$ 2.800,00 em espécie e dois celulares do estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento que dois homens, não identificados, usam uma chave mixa para entrar no estabelecimento, enquanto outro suspeito, do lado de fora, aguardava os comparsas. A ação do trio durou menos de três minutos.

Segundo o proprietário, a porta do estabelecimento não foi quebrada. ”A porta não foi quebrada e foi aberta por outra chave. A loja, na data de hoje (18), está funcionando normalmente”, disse em depoimento à polícia.

Não há informações de suspeitos presos até o momento.