Loja de Resende troca taxa de entrega por alimentos e produtos de higiene que serão doados para famílias

Matéria publicada em 13 de abril de 2020, 09:06 horas

Resende – O proprietário de uma loja de queijos, localizada no bairro Ipiranga, em Resende, teve uma ideia que beneficia tanto os clientes quanto famílias do município: trocar o preço da taxa de entrega por alimentos e produtos de higiene para serem doados aos mais necessitados. Com as doações, serão montadas cestas básicas que serão entregues para as pessoas que passam por dificuldades financeiras devida a quarentena causada pela pandemia do coronavírus.

De acordo com João Francisco, conhecido como Kiko, e proprietário da loja, estão inclusos arroz,feijão, macarrão, açúcar, café, óleo, creme dental, sabonete, entre outros produtos nos itens recebidos nas doações de seus clientes.

– Essa arrecadação será destinada a Igreja Batista Central, na Rua do Rosário, onde lá farão a separação dos produtos, montagem das cestas, que serão destinadas a comunidade próximo ao bairro Ipiranga. Recebemos doações de amigos, parceiros, clientes, não clientes, comerciantes e pessoas humildes, que apesar de passarem por dificuldades também entraram nessa causa – destacou Kiko.

A taxa de entrega grátis em troca das doações está inclusa para moradores dos bairros Ipiranga l e ll, Jardim Brasília, Alphavile e Morada da Colina. Já moradores de outros bairros pagam pela taxa do delivery, mas também podem contribuir nas doações.

– Sempre tivemos essa preocupação com o próximo, não é nossa primeira campanha que fazemos e nem será a última. Agradeço a Deus, clientes, amigos e parceiros porque a fome não espera e a campanha continua – destacou o proprietário.

Já foram arrecadados 29 quilos de arroz, 13 de feijão, 11 de fubá, seis de açúcar, um e meio de pó de café, 17 de macarrão, dois litros de óleo, um pacote de biscoito, um litro de leite, 79 sabonetes e três pastas de dente, sendo que a ação de solidariedade começou há pouco menos de duas semanas.

Interessados em doar, entrar em contato com João Francisco pelo número 99833-3565.