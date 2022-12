Loja é roubada em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 08:37 horas

Barra Mansa – Uma loja de celulares, localizada no Centro, em Barra Mansa, foi roubada nesta terça-feira, 20. Agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar foram até o local para apurar e encontraram a vítima, uma funcionária da loja, que explicou como ocorreu o assalto. Segundo ela, um homem teria entrado na loja, trancado a porta e anunciado o assalto, mostrando uma arma na cintura. O assaltante teria mandado que ela entregasse os aparelhos novos, o que ela disse não ter na loja, pois todas as vendas eram feitas com horário marcado.

O assaltante levou cerca de seis carregadores e fugiu levando a chave da loja.