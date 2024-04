Longa-metragem de Paraty recebe prêmio no Festival de Cartagena, na Colômbia

Paraty – O longa-metragem ‘Samuel e a Luz’, dirigido pelo diretor Vinícius Girnys, recebeu neste domingo (21) o prêmio de Reconhecimento ao Trabalho Decente pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Festival de Cinema de Cartagena na Colômbia (FICCI), que chegou à sua 63° edição este ano.

A OIT é uma organização Internacional das Nações Unidas (ONU) que tem o objetivo de promover a justiça social em todo o mundo. Esse prêmio mostra o reconhecimento da Organização para com a indústria audiovisual, em que a produção do longa-metragem ‘Samuel e a Luz’, fomenta a mensagem do trabalho digno e a importância da força de trabalho, da representação e dos direitos dos trabalhadores, atendendo aos mais altos padrões de qualidade audiovisual e propondo conteúdos de grande relevância humana, relevância na sustentabilidade e relevância cinematográfica.

O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, e o diretor de Patrimônio Mundial, Gabriel Costa Ramos, participaram do Festival Internacional de Cinema em Cartagena, onde 3 mil produtos cinematográficos de vários países foram inscritos e aproximadamente 100 destes foram escolhidos para serem exibidos e concorrerem ao prêmio de melhor filmagem de acordo a categoria e requisitos da OIT.

Representatividade

Paraty fez parte desta seleção através de um longa-metragem, ‘Samuel e a Luz’, que aborda sobre o impacto da chegada da energia elétrica na comunidade caiçara da Ponta Negra, narrada pelo cotidiano da família de Elizeu dos Remédios, Sueli Ramos e seus filhos, sendo Samuel o protagonista principal. O filme está sendo exibido em 22 países e Paraty terá sua estreia durante o primeiro Festival de Cinema Internacional de Paraty, que acontecerá entre os dias 1º e 4 de agosto deste ano. ‘Samuel e a Luz’, produzido pela Le-Lokal Production e Sandero Filmes, estará disponível nas plataformas de streaming em todo o país a partir do segundo semestre de 2024.