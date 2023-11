Looks coloridos super vibrantes - Diário do Vale

Se você, assim como eu, está desejando uma boa dose de cor para as suas produções, então eu tenho uma ótima notícia: os looks coloridos estarão com tudo na matéria de hoje! E quando eu falo em produções coloridas estou me referindo aos tons super vibrantes MEXXXMO, aqueles que despertam nossos sentimentos mais alegres e deixam o look muito criativo e fashionista.

Os looks coloridos super vibrantes transmitem um visual muito moderno, elegante e ao mesmo tempo descolado. E como por aqui estou super animada e ansiosa para colocar as peças mais coloridas para jogo, resolvi inspirar vocês a colocar essa tendência no seu dia a dia também!

Com isso, para alegrar de vez as composições e provar que as cores são capazes de compor com força looks elegantes e sofisticados, darei dicas de como acrescentá-las nos visuais, trazendo um clima mais descontraído e feliz, com uma energia inovadora.

Uma dica é se jogar na tendência sem medo das tonalidades vibrantes, você não deve poupar a cartela de cores, por isso adicione com capricho tonalidades vibrantes em suas composições!! Uma grande vantagem desse tipo de tendência é a liberdade criativa que ela nos dá, colocando em evidência aquilo que faz parte da nossa personalidade.

O Ato de escolher o look do dia a dia pode se tornar uma tarefa fácil e divertida quando se opta por cores que saem do obvio. Alegre e irreverente, composições super coloridas chamam bastante atenção e tira qualquer look da monotonia.

Se você é ousada e não têm medo de usar e abusar das cores nos looks, você já está pronta para as produções com looks vibrantes. Porém, se você se identificou com a tendência, mas ainda não se sente confiante para se jogar nesse mundo de cores, não se preocupe, você pode ir aos poucos, adicionando pontos de cor nas suas produções do dia a dia. Para começar, use acessórios coloridos, eles são as peças ideais para dar o primeiro passo, e quando estiver se sentindo mais confortável, coloque as terceiras peças para jogo, rsrsrs.

Há quem diga que não combina, mas que fica incrivelmente divertido e autêntico, temos que concordar né?! Enfim, tem inspirações coloridas para todos os gostos e estilos!

E aí, Bora adotar essa tendência cheia de cor e com muita personalidade?!