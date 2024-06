Lorenfer vai investir R$ 60 milhões e gerar 150 empregos em BP

Barra do Piraí – A Lorenfer – empresa do setor metal mecânico, está investindo R$ 60 milhões em uma nova unidade fabril para gerar 150 novos empregos em Barra do Piraí.

O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (28), durante uma coletiva de imprensa no gabinete do prefeito Mário Esteves que teve a participação de diretores da empresa, do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Barra do Piraí (ACEPB) Wagner Aiex e o Secretário Municipal Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Leonardo Aiex.

A empresa já iniciou o processo de seleção para a contratação imediata de 50 trabalhadores (lista de vagas e e-mails no final da matéria).

A Lorenfer tem foco no mercado de aços longos, com a produção voltada para a indústria de construção civil.

De Acordo com Murilo Prado, Gerente de operações da Lorenfer a decisão de se instalar em Barra foi tomada pela cidade ter um dos maiores

entroncamentos logístico do país -BR 393 e malha ferroviária da MRS.

Provisoriamente a empresa iniciará suas atividades em um galpão alugado da Metalúrgica Barra do Piraí “Há dois anos, quando fizemos a primeira reunião com o governo da cidade tivemos a convicção de que Barra do Piraí seria o local para a instalação de mais uma unidade fabril do nosso grupo”, disse Murilo que contou que a boa relação comercial com a CSN foi um fator importante para a direção da corporação escolher se instalar na cidade.

“Temos bom relacionamento com muitas empresas, mas quem nos incentivou a vir para Barra do Piraí foi a CSN, pelo fato de ficarmos mais próximos deles que tem sede em Volta Redonda. Além disto o Rio de Janeiro possui um grande potencial de avanço imobiliário, vemos as margens de rodovias como a BR-393, muitas empresas instaladas e progresso do Brasil passa por aqui”, disse Prado.

Segundo o prefeito Mário Esteves, a política de atração de empresas e geração de empregos implementada durante o seu governo foi responsável pela abertura de diversas empresas e a reativação do polo metal mecânico instalado as margens da BR 393, próximo ao distrito de Dorândia.

“Um dos maiores desafios que tivemos quando assumimos o governo era resgatar a geração de empregos e renda no município”.

Conseguimos tirar o polo industrial do papel e já temos diversas empresas se instalando por lá e temos a intensão de potencializar o nosso polo metal- mecânico. Também temos a intensão de fortalecer outras áreas da nossa economia e hoje vemos o dinheiro circulando como nunca circulou na história desta cidade.

O secretário Leonardo Aiex, desejou boas-vindas a Lorenfer e falou sobre quais são as missões da sua

pasta. “Estaremos sempre abertos para receber as empresas de melhor maneira possível. A nossa missão na Secretaria, além de trazer novas empresas e gerar empregos na nossa cidade, é cuidar bem das empresas e indústrias que já estão instaladas por aqui”, falou o secretário.

O presidente da ACEPB comemorou a chegada da empresa e disse que já existe uma área para adquirida para a instalação definitiva

da empresa na cidade.

“São R$ 60 milhões de investimentos, já existe uma área de 42 mil m², próximo ao Batalhão de

Polícia Militar, com um projeto aprovado para realização da obra dasede definitiva da Lorenfer”, contou o presidente.

VAGAS

De acordo com o Murilo Prado, os interessados em trabalhar na nova fábrica da Lorenfer devem enviar os seus currículos para o email: [email protected]

CONFIRA AS VAGAS DISPONÍVEIS

Ajudante Geral

Motorista – com habilitação “D”

Operador de Ponte Rolante

Operador de Máquina Fixa

Profissionais do Setor Administrativo