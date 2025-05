Loteamento irregular em possível área de preservação é identificado em Volta Redonda

Volta Redonda – Um loteamento irregular, em Volta Redonda, foi identificado por policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia, nesta sexta-feira (2), após uma denúncia feita pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente. A área degradada, com 5 mil metros quadrados, fica no bairro Retiro.

A equipe da 2ª UPAm, subordinada ao Comando de Polícia Ambiental, encontrou, na Estrada Nossa Senhora das Nações, 13 demarcações de lotes em uma área de terreno alagadiço, com características de área de preservação permanente, onde havia placas de venda, sem nenhuma informação quanto a legalidade dos lotes.

De acordo com os policiais, foi identificado ainda um lote em processo de construção. A proprietária informou ao agentes que comprou o terreno de um homem que alegou estar em processo de legalização junto à Prefeitura de Volta Redonda. No entanto, a mulher não tinha a documentação emitida pelo município, apenas o contrato de compra e venda do lote.

Diante da irregularidade ambiental, uma ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda. Em todo o estado do Rio de Janeiro, o programa Linha Verde já recebeu, neste ano, cerca de 9500 denúncias de crimes ambientais, sendo 51 relativas à Volta Redonda.

Para denunciar crimes ambientais em Volta Redonda e toda a região Sul Fluminense, a população pode utilizar os telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177, ou o App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).