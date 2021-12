Lucão e Pedro Franklin fazem jogo beneficente no Campo do Goiabal em Barra Mansa

Barra Mansa – No próximo domingo, 19, o goleiro do Vasco e da Seleção Olímpica, Lucão, e o zagueiro do Cruzeiro, Pedro Franklin, se enfrentarão em um jogo beneficente no campo do bairro Goiabal, em Barra Mansa. A partida acontecerá às 13h. Para assistir a disputa é necessário levar 1kg de alimento não perecível. Durante o jogo, o público poderá participar de um sorteio de camisas do Vasco e Cruzeiro.

Segundo Adriano Silva Rosa, um dos organizadores da partida, a ideia do evento começou como brincadeira de família. “A sugestão veio entre o Pedro e outros amigos. Com isso, no ano passado nós implantamos a ideia de começarmos a fazer uma campanha no nosso grupo de amigos para realizar um futebol solidário, e assim ajudarmos as pessoas que precisam em nossa comunidade. O Lucão abraçou a causa e o nosso projeto ganhou uma proporção maior”.

Moradora do mesmo bairro que os atletas e apoiadora da partida, a vereadora Rayane Braga, contou que é gratificante apoiar a iniciativa de dois jogadores que ela conhece e acompanha desde o início de suas carreiras. “São atletas que se preocupam com a comunidade e cidade que nasceram. Tenho certeza que conseguiremos ajudar muitas famílias com alimentos que iremos arrecadar”, disse Rayane.