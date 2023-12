Luciano Mineirinho presta homenagem ao professor Nelson

Volta Redonda – O vereador Luciano Mineirinho homenageou o professor Nelson, que atuou como jogador de futebol e treinador na cidade, com uma moção de aplausos, aprovado na Câmara Municipal de Volta Redonda, no sábado (16). Nelson atua como professor da Escolinha do Lazer dos 300, no Santa Cruz.

O professor é nascido em Volta Redonda e atuou como jogador de futebol e ainda treinou várias equipes amadoras na cidade. O ex-jogador revelou grandes jogadores em seus projetos esportivos e sociais, que atendem crianças de 9 a 15 anos.

“Neste último sábado (16) homenageamos com uma moção de aplausos o professor Nelson, da Escolinha do Lazer dos 300 (Santa Cruz). Nelson atua com professor em escolinha de futebol a mais de 35 anos, revelou alguns jogadores que atuam e ou já atuou no futebol profissional como Felipe Melo (jogador do Fluminense) Dedé (ex-jogador do Vasco e Cruzeiro) Glauber (ex-jogador Botafogo) Douglas Vieira (jogador que atua no Japão) entre outros. Parabéns professor Nelson”, enfatizou o vereador.