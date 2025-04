Luciano Muniz completa 100 dias de governo em Pinheiral

Pinheiral – Ao completar 100 dias de gestão, a Prefeitura de Pinheiral apresentou, nesta sexta-feira (11), um balanço positivo com 40 ações alinhadas ao plano de governo participativo já totalmente concluídas. De acordo com a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, 55,1% das metas estabelecidas já estão em execução, o que representa mais da metade do plano em andamento neste início de mandato, com importantes avanços em áreas estratégicas como Educação, Saúde, Esporte, Ambiente e Cultura.

O prefeito Luciano Muniz comemorou os resultados e afirmou que assumiu o compromisso de tirar do papel o que foi construído com a participação da população durante a sua campanha.

“Hoje, com muita responsabilidade e gratidão, venho compartilhar com vocês os resultados dos nossos primeiros 100 dias de governo. Nesse curto período, conseguimos avançar em diversas frentes, sempre com o olhar voltado para as reais necessidades da população de Pinheiral. Mais de 40 ações do nosso plano de governo já foram concluídas. E mais da metade das metas propostas já estão em execução. Esses 100 dias mostram que estamos no rumo certo, com trabalho sério, planejamento e respeito por Pinheiral”, disse.