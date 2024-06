Luciano Muniz lança pré-candidatura à Prefeitura de Pinheiral

Pinheiral – Nesta quarta-feira (5), o professor e gestor público Luciano Muniz lança sua pré-candidatura a prefeito de Pinheiral. O evento acontece às 18h30 na Rua Dr. José Farah, 49, no Centro, próximo à Secretaria Municipal de Saúde. É aguardada a presença de apoiadores e lideranças, como o atual prefeito, Ednardo Barbosa, e do secretário de Estado de Turismo e deputado estadual Gustavo Tutuca. Na ocasião, também serão apresentados os pré-candidatos a vereadores que compõem a chapa e também o pré-candidato a vice-prefeito, Jailson Rodrigues.

