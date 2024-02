Luciano Vidal dialoga com Sindicato dos Servidores de Paraty sobre reajuste salarial

Paraty – O prefeito Luciano Vidal recebeu representantes do Sindicato dos Servidores (Simpar) em uma reunião na tarde de sexta-feira (23) para discutir questões como o aumento salarial e o novo valor do Verocard.

Durante o encontro, o prefeito agradeceu a disposição do Simpar em participar do diálogo e destacou que o reajuste salarial proposto, no montante de 10%, está alinhado com as possibilidades financeiras da prefeitura. Ele ressaltou a importância desse aumento, considerando-o não apenas nominal, mas também como um acréscimo real aos vencimentos da categoria.

Vidal anunciou que o reajuste será retroativo a janeiro e se comprometeu a reavaliar, em conjunto com a equipe de finanças, a viabilidade de um valor mais substancial para o Verocard.

Antes desse encontro, o secretário de Administração, Saulo Vieira, já havia se reunido com representantes do Simpar para tratar das pautas relacionadas ao reajuste salarial e ao aumento do Verocard. Na ocasião, a diretoria do sindicato concordou com o aumento de 10%, sugerido pela prefeitura, mas destacou a necessidade de aprimorar o novo valor proposto para o Verocard, inicialmente fixado em R$ 900.