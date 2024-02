Luciano Vidal faz alerta sobre fortes chuvas em Paraty

Paraty – O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, usou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para fazer um alerta a população da cidade, sobre a previsão de fortes chuvas em todo o Estado, por conta da passagem de um ciclone pelo Oceano Atlântico, na altura do estado do Rio de Janeiro, nos próximos dias. O anúncio do fenômeno foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na tarde de quarta-feira (14) e é valido até sexta-feira (16).

“Estamos passando por mais um momento das fortes chuvas. O índice pluviométrico de 70 milímetros está caindo aqui em nossa cidade. Estamos sob monitoramento. A Defesa Civil está na rua avisando a todas as pessoas, principalmente nos bairros, nos rios, que as pessoas moram perto de cachoeira, perto da beira-mar”, afirmou o prefeito, salientando ainda que além da Defesa Civil, a Assistência Social, Secretaria de Obras e Secretaria de Saúde estão em alerta.

“Vocês que moram próximo às encostas, que moram próximo à beira dos rios, das praias, fiquem em alerta neste momento. Mas, por enquanto, tudo ainda sob controle. Estamos sob vigília, estamos aqui na Prefeitura acompanhando tudo o que está acontecendo em nossa cidade”, frisou o prefeito.