Luiz Paulo projeta um Voltaço e Boavista diferente do último confronto

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2020, 20:30 horas

Lateral-esquerdo destaca que Tricolor está focado em corrigir erros que cometeu no último duelo entre as equipes

Volta Redonda – Apenas oito dias separam o Volta Redonda e Boavista válido pela semifinal da Taça Guanabara do confronto realizado na última rodada da fase de grupos. Porém, apesar da proximidade, o Esquadrão de Aço está se preparando para um confronto totalmente diferente neste domingo, dia 16, às 16h, no Elcyr Resende.

Por isso, o lateral-esquerdo Luiz Paulo destaca a importância da equipe entrar focada desde o primeiro minuto, evitando os erros que cometeu no último sábado, principalmente durante a primeira etapa, quando teve uma atuação muito abaixo do que vinha jogando.

– Temos a consciência de que precisamos entrar em campo sabendo da importância de ter uma atuação homogênea, colocando em prática o nosso estilo de jogo durante os 90 minutos. Estamos fazendo uma semana de trabalho muito forte, o professor Luizinho está passando a estratégia de jogo que ele pensou para o confronto e estamos confiantes de que podemos fazer uma grande partida e voltar com a classificação – destacou.