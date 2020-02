Luizinho Vieira celebra vaga do Voltaço na semifinal: ‘Merecemos esta classificação’

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2020, 19:57 horas

Treinador analisou derrota para o Boavista e já projetou próximo confronto entre as equipes

Volta Redonda – Quatro vitórias, duas derrotas, 100% de aproveitamento no Raulino de Oliveira, onze gols marcados e cinco sofridos. Esta é a campanha que levou o Volta Redonda para a semifinal da Taça Guanabara. Classificação que o comandante Luizinho Vieira comemora e faz questão de parabenizar todo o elenco.

– Parabéns aos atletas pelo comprometimento nesses seis jogos. Mantivemos uma performance boa, com grandes atuações e merecemos esta classificação. Semifinal é semifinal, será um jogo único e temos que nos preparar para todos os cenários possíveis – destacou.

Na briga por uma vaga na decisão, o Esquadrão de Aço voltará a enfrentar o Boavista. O confronto será no domingo, dia 16, às 16h, novamente no estádio Elcyr Resende.

– Fizemos um primeiro tempo muito abaixo do que vínhamos jogando. Na volta do intervalo, conseguimos corrigir e voltamos com uma postura totalmente diferente, fazendo o nosso jogo e com um time mais agressivo. Sabemos que a semifinal será uma partida diferente dessa que tivemos, até porque eles têm a vantagem do empate e é muito importante mantermos um equilíbrio. Vamos aproveitar esta semana para corrigir os erros, montar um bom planejamento, estudar ainda mais o nosso adversário para chegarmos preparados para competir e brigar pela classificação – analisou.