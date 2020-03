Luizinho Vieira celebra vitória do Voltaço na estreia da Taça Rio

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 18:19 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda venceu o Macaé por 1 a 0 na estreia da Taça Rio e manteve os 100% de aproveitamento em casa neste Campeonato Carioca. Vitória que, para o comandante Luizinho Vieira, foi muito importante na busca pela classificação para a semifinal.

– É uma vitória de uma importância gigantesca. Estamos vindo de uma semana difícil, de muita cobrança, principalmente para retornarmos as vitórias. Mas culminou com uma vitória muito importante, para começarmos a Taça Rio com o pé direito – destacou.

Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço receberá o Vasco da Gama, domingo, dia 8, às 16h, novamente no Raulino de Oliveira.

Sabemos o quanto é bom trabalhar em cima da vitória, já que teremos uma partida muito importante no domingo, contra um grande time que é o Vasco, um adversário direto na briga pela classificação para a semifinal. Vamos agora estudar o adversário e vermos a melhor estratégia para buscar mais uma vitória diante do nosso torcedor – pontuou.