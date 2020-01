Luizinho Vieira destaca domínio do Voltaço diante da Cabofriense

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2020, 19:28 horas

Volta Redonda – Dois jogos, duas vitórias, cinco gols e nenhum gol sofrido. O bom início de Campeonato Carioca do Volta Redonda vem deixando o comandante Luizinho Vieira feliz com o momento da equipe. Principalmente após a grande atuação que o Esquadrão de Aço teve na goleada por 4 a 0 sobre a Cabofriense, quando teve um amplo domínio e finalizou mais de 20 vezes.

– Começamos bem o campeonato e isso é fruto do forte trabalho que fizemos durante a pré-temporada. Assim como fizemos na estreia, conseguimos envolver a Cabofriense, controlamos o jogo sem bola e sobramos na parte física. Fomos soberanos durante toda a partida e isso me deixa satisfeito. Todos os jogadores estão de parabéns e fico muito feliz por ver que estamos conseguindo colocar em prática durante os jogos o que estamos treinando – destacou.

Agora, o Voltaço se prepara para mais um grande desafio, enfrentar o Flamengo, no Maracanã, em partida marcada para sábado, dia 25, às 18h.

– Não é porque goleamos que não precisamos corrigir alguns erros que tivemos. Criamos um volume muito grande de jogo e perdemos alguns gols que não podemos desperdiçar. É preciso estar atento aos detalhes, já que iremos enfrentar a equipe que é referência nacional na próxima rodada. É continuar trabalhando e seguir estimulando os atletas para continuarem evoluindo, porque estamos em um bom caminho – ressaltou o treinador.