Luizinho Vieira elogia postura do Voltaço diante do Vasco

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 20:21 horas

Comandante destacou mais um jogo do Esquadrão de Aço sem tomar gols no Raulino de Oliveira

Volta Redonda – Quem ver o resultado de 0 a 0 entre Volta Redonda e Vasco pode até pensar que foi um jogo sem grandes chances de gol. Pelo contrário. Em uma partida movimentada, as duas equipes criaram boas chances para abrir o placar. Principalmente o Esquadrão de Aço, que pressionou o adversário durante grande parte do jogo e até acertou a trave adversária por duas vezes.

Cenário que faz o comandante Luizinho Vieira elogiar a postura da equipe e afirmar que a vitória esteve mais perto do lado tricolor.

– Um jogo que teve o seu equilíbrio, tanto que acabou 0 a 0. Passamos mais um jogo em casa sem tomar gols e fizemos um primeiro tempo com um volume muito maior de jogo. Claro que, pelo adversário ser um clube de Série A, que tem muita qualidade, uma hora ou outra ele iria nos pressionar. Saio satisfeito com a produção que tivemos e, ao meu ver, vitória esteve mais perto do nosso lado do que do Vasco – analisou.

Com o um ponto conquistado, o Volta Redonda termina a rodada na vice-liderança do grupo B, com quatro pontos ganhos, dois a menos que o líder Fluminense e um a mais que o Madureira, próximo adversário tricolor, em partida marcada para segunda-feira, dia 16, às 16h, em Conselheiro Galvão.

– Lógico que queríamos sair de campo com a vitória, mas foi importante somar pontos contra uma equipe que também está na briga pela classificação. Agora teremos dois jogos fora para buscarmos bons resultados e nos colocarmos como candidatos à vaga na semifinal – destacou.

Homenagem

Antes da bola rolar, o técnico Luizinho Vieira entregou uma placa de homenagem ao treinador do Vasco Abel Braga. Luizinho foi atleta do Abel no Atlético-PR e na Ponte Preta.

– Com certeza o Abel é o meu grande mestre, me ensinou muito sobre futebol nas vezes que foi meu treinador e é a minha inspiração. Sou muito grato por tudo o que ele já fez por mim – ressaltou.