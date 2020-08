Luizinho Vieira exalta espírito competitivo da equipe na virada sobre o Ituano-SP

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 14:34 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda estava perdendo por 1 a 0 para o Ituano-SP até os 29 minutos da segunda etapa, que foi quando João Carlos empatou a partida e deu início a virada tricolor, que foi sacramentada no último minuto com Saulo Mineiro marcando o terceiro gol aos 51 minutos de jogo. Virada que deixou o comandante do Esquadrão de Aço Luizinho Vieira feliz com a raça da equipe dentro de campo para buscar a vitória.

– Saio satisfeito pelo espírito competitivo que a nossa equipe teve. Tivemos alguns problemas de última hora com as lesões do Oliveira e do William Mineiro, coisas que acontecem no futebol e que acabam atrapalhando um pouco o desenvolvimento da equipe, principalmente nos primeiros momentos, que é quando estamos sentindo o adversário e fazendo o encaixe. O Ituano tem uma equipe forte, saiu na frente, fez um bom jogo, mas o nosso grupo mostrou muita raça, gana para vencer as dificuldades e construir uma vitória muito importante para a sequência da competição – destacou.

Na próxima rodada, o Volta Redonda irá receber o Tombense-MG. A partida está marcada para sábado, dia 22, às 15h30, no estádio do Trabalhador, em Resende.

– Sempre falo que é muito melhor você trabalhar em cima de uma vitória, até para conseguir corrigir alguns pontos que observamos diante do Ituano. Agora é planejar o próximo jogo contra o Tombense, que poderá nos colocar em uma posição boa dentro da tabela. Procurar entrar em campo com o mesmo espírito competitivo, brigando pela posse de bola, para vencermos mais um jogo em casa e nos mantermos no G4 – projetou.