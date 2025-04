Lula almoça com Pezão em Piraí nesta terça-feira (15)

Piraí – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estará em Piraí nesta terça-feira (15) para cumprir agenda oficial no Sul do Estado do Rio. Durante a visita, o chefe do Executivo federal participará de um almoço com o prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, reforçando o diálogo institucional entre os governos e reconhecendo a importância estratégica do município para o cenário nacional.

O encontro faz parte da agenda do presidente, que também visitará, nesta terça-feira, as obras de duplicação da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra.