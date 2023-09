Lula chega a Nova York para discursar na ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Nova York, nos Estados Unidos, na noite de sábado (16), por volta das 22h no horário local (23h em Brasília). Essa é a segunda vez que Lula viaja aos EUA em seu terceiro mandato como presidente; em fevereiro, ele foi recebido em Washington por Joe Biden. Vindo de Cuba, onde participou da cúpula dos líderes do G77, grupo de países em desenvolvimento e a China. Lula está em Nova York para discursar na 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na agenda, outro destaque é o encontro do presidente brasileiro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na Big Apple até a quinta-feira, dia 21, Lula tem uma série de encontros bilaterais com executivos e lideranças internacionais, de acordo com informações do Palácio do Planalto.

A maioria dos encontros ainda não foi detalhada e devem acontecer no Lotte Palace Hotel, onde o presidente está hospedado. O presidente Lula está acompanhado por uma grande comitiva de ministros em sua viagem a Nova York. Segundo fontes, pode ser a maior já vista para acompanhar um presidente brasileiro. Entre eles, está o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deve aproveitar a sua vinda a Nova York para anunciar o Plano de Transformação Ecológica do Brasil e tem encontros com empresários, autoridades e acadêmicos com foco na agenda climática.

Um dos pontos destacados na agenda de Lula nos Estados Unidos é seu discurso de abertura na 78ª Assembleia Geral da ONU, marcada para terça-feira (19). Neste ano, a Assembleia se concentra nos esforços para avançar na chamada Agenda 2030, que estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a serem alcançados pelos 193 países-membros da ONU até 2030.

É importante destacar que historicamente, o representante do governo brasileiro é o primeiro a discursar na abertura desta cúpula. Por tradição, o Brasil tem feito o discurso que dá início aos trabalhos como é de costume: desde 1955, não é uma regra que o Brasil inicie os discursos é apenas uma tradição.

Carlos Cozendey, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores, indicou que Lula pretende usar seu discurso para delinearem as “linhas principais de sua política externa”.

A agenda do ex-presidente inclui dois compromissos ao lado de Joe Biden. Na quarta-feira (20), Lula deve se encontrar com o presidente americano em um hotel de Nova York para uma reunião bilateral.

Posteriormente, os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos lançarão uma iniciativa conjunta em prol do trabalho decente. Este compromisso, anunciado como uma iniciativa global para promover os direitos trabalhistas na economia do século XXI pelo governo brasileiro, contará com a presença de representantes sindicais de ambos os países.

Lula havia recebido o convite de Biden para integrar esta ação em julho, conforme declarou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O conceito de trabalho decente está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU em 2015 e abrange diversos indicadores, como oportunidades de emprego, renda, jornada de trabalho e a erradicação do trabalho análogo à escravidão.

A programação completa de Lula em Nova York inclui reuniões com empresários, um jantar oferecido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), encontros bilaterais e uma entrevista à imprensa antes de seu retorno ao Brasil.

Assembleia Geral da ONU

A Assembleia Geral das Nações Unidas é uma das plataformas mais importantes para projetar o país. É um encontro, acima de tudo, para pautar a agenda internacional. Praticamente todos os chefes de governo se encontram na mesma cidade. E além dos discursos, os líderes que participam de diversos eventos paralelos e têm dezenas de reuniões bilaterais.

A ONU

A Organização das Nações Unidas (ONU) corresponde a uma organização internacional a qual reúne países voluntariamente com a intenção de promover a paz, a cooperação e o desenvolvimento mundial. A ONU foi criada oficialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, no dia 24 de outubro, por meio do documento de fundação conhecido como Carta das Nações Unidas.

A motivação para a sua criação está relacionada com os conflitos internacionais que destruíram diversos territórios e vitimaram milhares de pessoas, trazendo, assim, à tona a necessidade de buscar a paz entre as nações.

Antes da existência da ONU, havia uma outra organização intergovernamental conhecida como Liga das Nações, criada com o objetivo de uma proposta de paz negociada pelos países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial. Contudo, com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, essa organização foi considerada um fracasso, por não ter conseguido evitar uma nova guerra.

A ONU tem o poder de discutir e tomar medidas necessárias para questões enfrentadas pela sociedade, como a questão da paz mundial, as mudanças climáticas, o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, o desarmamento, o terrorismo, a igualdade de gênero, a produção de alimentos, as emergências de saúde etc.

A sede encontra-se nos Estados Unidos, em Nova York, sendo considerada um território internacional. No entanto, há outras sedes em demais localidades do mundo, como na Suíça, Áustria, Beirute, Santiago, entre outras. A ONU possui uma bandeira própria, bem como correios e selos postais. Os idiomas oficiais que permitem que todos os membros possam estabelecer comunicação são seis: inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e russo.

O Jornal Diário do Vale tem um correspondente na ONU em Nova York, que acompanhará de perto todos os eventos e atualizações relacionadas a esta importante visita de Lula aos Estados Unidos. Fique ligado para informações exclusivas e análises obre esse acontecimento significativo no cenário internacional.