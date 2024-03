Lula convida Guiana para reunião climática do G20

Guiana – Em discurso realizado durante visita oficial à Guiana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou temas que, segundo ele, seriam de interesse comum entre os dois países, tais como transportes aéreos, comércio e investimentos, transição energética e, especialmente, as mudanças climáticas. Todos estes temas estão sendo tratados diretamente por grupos de trabalho e pela Força Tarefa Mobilização Global contra a Mudança do Clima. O combate às mudanças climáticas é uma das prioridades da presidência brasileira do G20.

Ao lembrar que a Guiana, assim como o Brasil, faz parte da OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica), Lula convidou o país a participar da reunião climática do G20. “A Guiana tem a mesma preocupação do Brasil e faz um esforço incomensurável para cuidar das suas florestas”, disse o presidente brasileiro. “Por isso eu os convidei para participar da reunião climática no Brasil do G20, para que eles possam expor a monetização que estão fazendo sobre a preservação da floresta da Guiana”.

Em reunião em Georgetown com o presidente da Guiana, Irfaan Ali, Lula sugeriu que uma comissão empresarial do País visitasse o Brasil para mostrar para os empresários as oportunidades que a Guiana apresenta para investimentos.

Advertisement

Fonte: G20 Brasil