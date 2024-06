Lula critica “PL do aborto”: “Insanidade”

Nacional – O presidente Lula criticou, neste sábado (15), o chamado “PL do aborto”, proposta do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, que equipara com homicídio o aborto realizado após 22 semanas, mesmo em caso de estupro. O presidente da república disse achar a proposta “uma insanidade”.

“Eu, Luiz Inácio, sou contra o aborto. Mas, como o aborto é uma realidade, precisamos tratar como uma questão de saúde pública. Eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher em uma pena maior do que o criminoso que fez o estupro”, disse o presidente, que está em Puglia, na Itália, em reunião do G7.

O autor da proposta, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que o presidente fez a declaração para “enganar eleitores”.

“O posicionamento do presidente Lula hoje no é uma peça publicitária de campanha eleitoral para tentar enganar os eleitores católicos e evangélicos. Ele falou tudo no vídeo, menos da vida do bebê indefeso de 22 semanas”, disse.

Essa foi a primeira vez que Lula falou sobre o PL, aprovado durante sua viagem a Europa.

“Quando alguém apresenta uma proposta de que a vítima precisa ser punida com mais rigor do que o estuprador não é sério. Sinceramente, não é sério”, reafirmou.