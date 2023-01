Lula decreta intervenção no governo do Distrito Federal - Diário do Vale

Lula decreta intervenção no governo do Distrito Federal

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2023, 18:06 horas

Antes, presidente disse que manifestantes que invadiram prédios serão identificados e punidos

Brasília e Araraquara – O presidente Luís Inácio Lula da Silva anunciou há pouco a intervenção na área de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal, com o objetivo de conter as manifestações em que radicais invadiram o STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

Antes, Lula falou sobre as manifestações da tarde deste domingo e chamou os manifestantes de “vândalos” e “fascistas”. Lula também disse que nunca um partido de esquerda promoveu manifestações com invasões em Brasília.