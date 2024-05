Lula discute a reconstrução do RS com ministros

Nacional – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, na manhã desta segunda-feira (6), cinco ministros no Palácio do Planalto para planejar ações no Rio Grande do Sul, em meio às fortes chuvas no estado.

Segundo Lula explicou nas redes sociais, a reunião ocorreu para “discutir as ações de recuperação para o Rio Grande do Sul, assim como o que precisa ser feito para a reconstrução do estado quando for possível, com todas as pessoas resgatadas e quando a água estiver baixando”.

Estiveram presentes os ministros: Fernando Haddad, da Fazenda; Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento; Alexandre Padilha, das Relações Institucionais; Rui Costa, da Casa Civil; e Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União.

O chefe do Executivo também ressaltou a presença dos ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, e Waldez Goés, da Integração e Desenvolvimento, no Rio Grande do Sul.

Além disso, Lula destacou “todo o trabalho das Forças Armadas no resgate de milhares de pessoas nessa emergência no Rio Grande do Sul”.

Para o governo estadual, uma das prioridades será a reconstrução de estradas para facilitar os resgates e assistências. Dessa forma, houve liberação de R$ 118 milhões para isso.

As tempestades atingem mais de 300 cidades, com 83 pessoas mortas e 100 desaparecidas. Com informações Metrópoles.