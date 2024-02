Lula e secretário de Estado dos EUA discutem sobre presidência brasileira do G20

País – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta quarta-feira (21), no Palácio do Planalto, a pedido, o secretário de Estado Antony Blinken. Na reunião foram abordados os principais temas da agenda bilateral e internacional, em particular a do G20. A reunião, que durou uma hora e cinquenta minutos, foi acompanhada pelo assessor especial, embaixador Celso Amorim; e pela embaixadora estadunidense no Brasil, Elizabeth Bagley, informou o site do Palácio do Planalto.

O presidente e o secretário abordaram temas que constam da agenda de trabalho do G20 sob a presidência brasileira, como a cooperação dos dois países na área ambiental, transição energética, fóruns empresariais e de infraestrutura. Blinken informou que os EUA estudam realizar novo aporte para o Fundo Amazônia.

Blinken reafirmou apoio ao Brasil na presidência do G20 e elogiou a escolha dos temas para a Cúpula do Rio Janeiro: reforma da governança global, combate à fome e à miséria e transição energética. O presidente Lula reiterou a necessidade de reformar os organismos financeiros internacionais e o Conselho de Segurança da ONU, no que foi apoiado pelo seu interlocutor.

O secretário e o presidente discutiram também sobre parcerias trilaterais em agricultura, segurança alimentar e infraestrutura na África. Lula ressaltou a urgência em abordar o tema da dívida externa dos países africanos.

O secretário agradeceu a atuação do Brasil pelo diálogo entre Venezuela e a Guiana. O presidente Lula reafirmou seu desejo pela paz e fim dos conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza. Ambos concordaram com a necessidade de criação de um Estado Palestino.

Blinken segue hoje para o Rio de Janeiro, para a reunião de chanceleres do G20.

Fonte: G20