Lula toma posse como Presidente da República - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2023, 16:37 horas

Cerimônia ainda não terminou, mas o petista já ´é oficialmente o chefe de estado

Brasília – A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice, Geraldo Alckmin (PSB), seguiu o protocolo tradicional, que começa com o desfile do novo presidente em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios. Lula foi ao Congresso Nacional, para a posse oficial no plenário da Câmara. A cerimônia de posse ainda não terminou, mas o presidente e seu vice já finalizaram os procedimentos oficiais que os qualificam como chefes do Executivo.

Em seguida, o presidente eleito foi para o Palácio do Planalto, onde recebeu a faixa presidencial, fez o discurso no Parlatório e está cumprimentando os chefes de Estado e de Governo presentes na cerimônia.

A estimativa é que os protocolos se encerrem até 18h30, para que comecem os shows programados para a Esplanada. Às 19h30, está prevista recepção às delegações estrangeiras no Palácio do Itamaraty.

Caneta da posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quebrou o protocolo e contou a origem da caneta que usou para assinar o documento que formaliza seu terceiro mandato como presidente da República. Antes mesmo de ler o discurso de posse, e após jurar respeitar a Constituição, ele contou que ganhou a caneta de presente de um cidadão na campanha eleitoral de 1989, depois de um comício em Teresina, no Piauí, quando caminhava no centro da capital piauiense na companhia de Welington Dias, depois eleito governador do estado.

‘Vitória foi da democracia’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo (1º), durante seu discurso na cerimônia de posse no Congresso Nacional, que a democracia foi a grande vitoriosa nas eleições de 2022. Ele destacou a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na condução do pleito e disse que a frente democrática vitoriosa superou “a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu”, em referência à campanha do candidato Jair Bolsonaro.

“Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder, nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos, nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentira disseminadas em escala industrial”, disse.

“Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu graças a um sistema eleitoral. Foi fundamental a atitude corajosa do poder Judiciário, especialmente do TSE, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores”.

Lula começa hoje o seu terceiro mandato. “Renovo o juramente de fidelidade à Constituição, junto com vice e os ministros que conosco vão trabalhar. Se estamos aqui hoje é graças a consciência política da sociedade brasileira à frente democrática que formamos ao longo dessa campanha histórica”, destacou o presidente.