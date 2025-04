Lula visita obras da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras

Estado do Rio – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita na próxima terça-feira (15), as obras da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras. O evento será a partir das 10h, próximo a Paracambi, no Rio de Janeiro, na altura do KM-225, sentido São Paulo/Paracambi.

Durante a agenda, o presidente vai acompanhar o andamento das obras do novo traçado da Serra das Araras na Via Dutra, que completam um ano com 25% de execução. Considerada a ligação rodoviária mais importante do país, a nova Serra das Araras trará mais segurança e fluidez ao tráfego. O projeto é um marco para a região que convive com um fluxo de cerca de 390 mil veículos mensais, sendo 36% deles veículos de cargas.

Com investimento de R$ 1,5 bilhão, o novo traçado contempla oito faixas (quatro para cada sentido), além de acostamentos, um em cada sentido. As ações contam com investimentos captados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), resultante da maior emissão de debêntures incentivadas da história do país para destravar obras cruciais à mobilidade urbana e logística nacional.

EXPANSÃO

Com essa expansão, a velocidade será de 80 km/h, permitindo a redução de 25% do tempo no percurso da subida (sentido São Paulo) e 50% na descida (sentido Rio de Janeiro). Haverá 24 novos viadutos com extensão de 4.503 m e duas rampas de escape.