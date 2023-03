Luz! Mais Luz! - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 09:19 horas

A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realizou, na noite de segunda (20), uma reunião aberta com representantes da Light.

***

O objetivo foi esclarecer dúvidas referentes às constantes quedas de energia no município, além de tratar de outras demandas trazidas pelos participantes do encontro.

***

A equipe da concessionária informou que, por conta das fortes chuvas dos últimos dias, tem tido uma demanda muito grande de serviços e atendimentos.

No escuro

A maior queixa, principalmente dos moradores e produtores da área rural, foi relativa à falta de luz, que acontece mesmo sem a ocorrência das chuvas, chegando algumas localidades a ficar dois a três dias sem energia, segundo relato dos presentes. Tal situação tem causado inúmeros prejuízos aos produtores e moradores das áreas rurais, principalmente nos distritos do município. Foram citadas as localidades de Antônio Rocha, Rialto, Floriano, Amparo, KM 4, São Genaro, Colônia Santo Antônio, entre outras.

Anotado

As demandas trazidas pelos presentes foram listadas pela equipe, que se comprometeu a verificar cada caso para buscar a solução necessária. O presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás, agradeceu a presença da equipe da Light e colocou a casa à disposição para interceder junto à concessionária a fim de cobrar que as demandas apresentadas na reunião sejam solucionadas.

Solar

Em fevereiro deste ano, de acordo com dados preliminares do Boletim InfoMercado Quinzenal da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), houve crescimento de 74,7% na geração solar e 45,4% na produção de energia eólica. Com mais de 29 mil sistemas instalados no campo no ano de 2020, em 2022 esse número cresceu para 61 mil. No ambiente rural, a energia solar pode ser extremamente vantajosa para o produtor, atuando na parte de iluminação, irrigação, ordenha, proteção dos espaços, refrigeração e ventilação para animais e plantas. São benefícios gerados em cadeia, com economia na produção e baixa no preço para o consumidor final. Além de econômica, essa fonte energética, segundo Agência Nacional de Energia Elétrica, será a mais utilizada em 2050, superando as hidrelétricas.

Visita

No dia 23 de março de 2023, quinta-feira, às 11h, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará o Complexo Naval de Itaguaí, localizado na Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco, s/n, Ilha da Madeira, Itaguaí ?RJ.

Cobrança

O governo vai insistir na cobrança administrativa e judicial de R$ 29,1 bilhões em multas ambientais. A nova postura resulta da alteração de dois pareceres jurídicos da Advocacia-Geral da União (AGU), que tratam da prescrição da cobrança das sanções.

Quando ocorre a prescrição, a União perde o direito de cobrar multas lavradas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Pelo novo entendimento, a AGU passa agora a sustentar que a contagem do prazo para essa prescrição fica interrompida durante a realização de certas diligências, como vistorias e elaboração de pareceres. Na prática, o novo entendimento prolonga o tempo que o governo tem para processar os infratores.

Templos sem impostos

A Proposta de Emenda à Constituição 5/23 amplia a imunidade tributária conferida a templos de qualquer culto e ao patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos (incluindo suas fundações), das entidades sindicais dos trabalhadores, e das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos.

Tramita

De autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) e outros, o texto está em análise na Câmara dos Deputados. Hoje, a Constituição estabelece que a imunidade tributária vale somente para o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades.

Estende

A PEC estende essa imunidade à aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços. “Nossos tribunais superiores têm por sedimentado o entendimento de que mesmos os insumos necessários à formação do patrimônio, à prestação dos serviços e para geração de renda pelas entidades beneficiadas, gozam da imunização outorgada pelo constituinte originário”, afirma o autor, citando decisões relativas a recursos extraordinários apresentados ao Supremo Tribunal Federal (STF).