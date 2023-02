Macacão Militar - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 14:56 horas

Por Viviane Fioravante

O que seria um macacão militar? É aquele cheio de bolsos e compartimentos. É isso… aquela roupa que tem vários bolsos úteis é a militar.

Por ser uma peça democrática, valoriza qualquer tipo de corpo, desde que observadas as devidas proporções, e combina com diversos estilos de calçados, tanto com ankle boots, tênis casuais, sapatos de salto ou uma sandália, tudo vai depender de sua criatividade.

O macacão militar é uma peça excelente para curtir o final de semana, porque é uma peça confortável e versátil, pode também compor looks para o dia ou no final da tarde.

Esse tipo de peça carrega uma proposta bacana e mais funcional para o dia a dia da mulher contemporânea, além, de ser uma peça atemporal, pois o estilo militar sempre está na moda.

Não perca a oportunidade de participar dessa tendencia, se joga logo no militarismo e não tenha medo!