Macaco bugio-preto é flagrado no bairro Parque Ypê em Paraty

Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 15:47 horas

Paraty – Um macaco bugio-preto foi flagrado em uma área urbana de Paraty, neste sábado (10). O flagrante ocorreu por um morador do bairro Ypê, que fotografou o momento em que o animal estava se alimentando em cima de um muro.

Segundo o morador, o macaco está há alguns dias circulando pelo bairro Parque Ypê. Ainda de acordo com ele, equipes responsáveis por recolhê-lo teriam ido ao local, mas não o retirou de lá.

A Vigilância Ambiental de Paraty recebeu notificação de que o animal está vivendo na Escola Professora Pequenina Calixto, mas não conseguiu capturá-lo. Para fazer isso é preciso uma zarabatana (arma com dardo anestésico), que não há na cidade.

Por isso, o equipamento foi solicitado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A coordenação de Vigilância Ambiental disse que um grupo de pesquisadores da universidade é esperado até quarta-feira (14) para remover o animal com segurança.

Ainda segundo a vigilância, agentes vão ao local diariamente para deixar armadilhas no local, assim como oferecer alimentação adequada para a espécie.

A Vigilância Ambiental informou que trabalha em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para capturar o macaco com segurança.