Maçonaria de Barra do Piraí distribui ovos de Páscoa em comunidades carentes

Barra do Piraí – A Loja Maçônica Mário Moacyr Salgueiro, filiada à Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, promoveu uma ação solidária que animou a população na manhã deste sábado (19). Em celebração à Páscoa, foram distribuídos ovos de chocolate para crianças do Loteamento do Firmino, no bairro do Coimbra, e do condomínio Furtado, no Vale do Ipiranga.

Além dos chocolates, a presença do Coelhinho da Páscoa encantou as crianças, levando alegria, abraços e muitas fotos. A ação foi conduzida pelo Venerável Mestre David Bastos Biaggi, que destacou a importância da data.

“A Páscoa é tempo de renovação espiritual. É o momento de refletirmos sobre os ensinamentos de Cristo, que nos inspira à compaixão, à partilha e ao amor ao próximo. Nosso gesto representa essa mensagem viva de esperança”, afirmou.