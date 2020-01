Mãe busca por capa de proteção de aparelho auditivo da filha em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2020, 13:21 horas

Uma garotinha, de 4 anos, perdeu sua capinha de proteção de água do implante coclear, na Rua Gioto, no bairro Retiro

Volta Redonda – Uma mãe está a procura da mochila de sua filha, de apenas quatro anos, que a perdeu na quarta-feira (29), na Rua Gioto, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Dentro do objeto está uma capinha de proteção de água do implante coclear, um dispositivo eletrônico, parcialmente implantado, que visa proporcionar os seus usuários sensação auditiva próxima ao fisiológico.

Quem tiver informações do paradeiro a mochila e do implante coclear, entrar em contato com Vanessa pelo telefone 99993-5301.

Implante coclear

O Implante Coclear possui uma parte externa e outra interna. A parte externa é constituída por um microfone, um microprocessador de fala e um transmissor. A parte interna possui um receptor e estimulador, um eletrodo de referência e um conjunto de eletrodos que são inseridos dentro da cóclea (responsável pela função auditiva).

Este dispositivo eletrônico estimula através dos eletrodos implantados dentro da cóclea, o nervo auditivo que, leva os sinais para o encéfalo onde serão decodificados e interpretados como sons.