Mãe busca por filho desaparecido em Barra do Piraí

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 09:51 horas

Luan dos Santos Rosa de Oliveira, de 25 anos, saiu de casa por volta da meia noite, do último domingo (15), e não retornou

Barra do Piraí – Uma mãe está se mobilizando nas redes sociais para encontrar o filho, que está desaparecido há mais de uma semana, em Barra do Piraí. Luan dos Santos Rosa de Oliveira, de 25 anos, saiu de casa, no bairro Santo Antônio, por volta da meia noite e não retornou.

Segundo a mãe do rapaz, Rosimara dos Santos Rosa Soares, o filho não tem costume de dormir fora de casa.

– Ele saiu sem falar por onde ia, cheguei a ir atrás dele na rua, mas não quis voltar. Não esperava que ele sumiria, pois nunca dormiu fora – declarou Rosimara.

Luan saiu de casa vestido com uma camiseta do Flamengo, bermuda estampada de vermelho e chinelo branco. Para quem tiver informações sobre o rapaz, entrar em contato com Rosimara pelo telefone 9 9864-2838.