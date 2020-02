Mãe consegue na Justiça o direito da filha, de três meses, de receber leite especial todo mês

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2020, 12:44 horas

Volta Redonda – Renata dos Santos Damaciano, moradora do bairro Vale Verde, conseguiu na Justiça o direito que concede sua filha, Suzanne dos Santos Souza, de apenas três meses, a receber gratuitamente o leite Neocate LCP todo mês.

A outra boa notícia é que a bebê vai receber alta na tarde desta segunda-feira (10) e vai para casa pela primeira vez.

História

Suzanne estava internada desde o dia 12 de dezembro do ano passado, no Hospital Regional do Médio Paraíba Doutora Zilda Arns, em Volta Redonda.

Ela foi diagnosticada com quadro de desnutrição, desidratação e baixo peso, além de ser intolerante a lactose.

Sua mãe, Renata, procurou o DIÁRIO DO VALE para pedir ajuda na campanha para arrecadar o dinheiro e comprar o leite, onde cada lata custa em torno de R$ 250. Segundo Renata, a filha precisaria de no mínimo oito latas por mês.

– O juiz mandou o governo dar o leite nesta segunda-feira. Suzanne vai receber oito latas por mês, na Farmácia Popular, e hoje vai voltar para casa. Às 15h vou buscar ela no hospital. Queria agradecer a todos que nos ajudaram na campanha – destacou Renata.