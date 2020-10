Mãe de prefeito de Resende recebe alta hospitalar após 17 dias internada com Covid-19

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 08:12 horas

Resende – Marta, mãe do prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, recebeu alta hospitalar após 17 dias internada com diagnóstico de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A notícia foi publicada pelo próprio prefeito nas redes sociais, agradecendo a Deus e pela equipe médica que cuidou da mãe e do pai, o médico oftalmologista Aluísio Balieiro Diniz, que também ficou internado por conta da doença e já recebeu alta, no dia 28 de setembro.

Os pais de Diogo foram diagnosticados nos primeiros dias do mês de setembro, quando o mesmo anunciou nas redes sociais por volta do dia 10. Na época, os pais estavam em casa, com sintomas leves e sem indicação de internação. O prefeito realizou teste rápido, que não diagnosticou Covid-19.

– Passamos momentos muito difíceis, mas finalmente ela está em casa, onde vai completar a recuperação. Agradeço a Deus e a cada um de vocês pelas orações e pelas mensagens que recebi! Agradeço também a cada funcionário do hospital, sob a liderança do Dr. Jayme, por todo carinho e cuidado que tiveram com meus pais – comentou o prefeito nas redes sociais.

Boletim epidemiológico

Resende confirmou mais uma morte por Covid-19, na noite de quinta-feira (01). A vítima fatal foi uma moradora de 70 anos, que sofria de hipertensão arterial e diabetes. O número de óbitos vai ao total de 96.

O município registrou 12 novos casos da doença, nas últimas 24 horas, totalizando 2.655 casos confirmados, sendo que 2.504 já se recuperaram. Com isso, Resende possui 55 pessoas com vírus ativo.