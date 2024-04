Mãe diz ter encontrado filho desaparecido em VR

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a 93ª Delegacia de Polícia para obter mais detalhes, mas, até o momento, não houve retorno. Matéria em atualização.

Augusto desapareceu na quarta-feira (17), e teria sido visto pela última vez no condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz, onde reside.

Sua mãe, Sônia Batista, compartilhou um vídeo nas redes sociais, no início da noite deste domingo (28), comemorando o reaparecimento do filho. Nas imagens, ela agradece ao trabalho da Polícia e também à prefeitura de Volta Redonda.