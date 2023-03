Mãe entrega à polícia jovem suspeito de tráfico, em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 09:00 horas

PM apreendeu drogas e pistola no bairro Química

Barra do Piraí – A mãe de um adolescente de 15 anos entregou o comparsa do filho, de 18 anos, à Polícia Militar na noite desta terça-feira (21). O caso ocorreu no bairro Química, onde agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam uma pistola, drogas e munições.

Os policiais foram à Rua Isaac Marcondes por volta das 21h, após receberem denúncias de tráfico de drogas. Eles observaram três suspeitos que, ao perceberem a presença dos policiais, fugiram. O adolescente foi encontrado escondido dentro da garagem de uma casa, onde os PMs apreenderam dois carregadores de pistola, 20 munições, 26 sacolés e 14 pinos de cocaína e quatro tiras de maconha. A pistola foi encontrada embaixo de telhas, em uma casa abandonada próxima ao local. Ainda durante a ocorrência, a mãe do adolescente levou o jovem que havia fugido aos policiais. O terceiro suspeito não foi encontrado.

Eles foram conduzidos à delegacia, onde a ocorrência foi registrada.